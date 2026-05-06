Teroro aktų byloje parodymus davusi buvusi DHL darbuotoja teigė, kad siuntos jai sukėlė įtarimų

Trečiadienį į teismo salę atvyko arba buvo atvesti visi kaltinamieji byloje. Joje kaltinimai pateikti penkiems žmonėms: Aleksandrui Šuranovui, Daniilui Jenciui, Vasilijui Kovačs, Vadymui Borsukui ir Eldarui Salmanovui. Kaltinamieji yra Ukrainos, Lietuvos ir Rusijos piliečiai.
Dalis kaltinamųjų yra sulaikyti, kiti šiuo metu yra laisvėje. Tris kaltinamuosius į teismą atvedė Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai.
Byloje liudijusi buvusi bendrovės DHL darbuotoja pasakojo apie savo darbą 2024 m. liepą, kada, kaip įtariama, per minėtą įmonę siųstos siuntos su sprogstamaisiais užtaisais.
Paviešino asmenis 2024 metais bandžiusius įvykdyti teroro aktus Šiauliuose: nurodymus gaudavo iš Rusijos
Liudytojas nurodė, kad tuomet kelios siuntos jai sukėlė įtarimų.
„Ten buvo masažuoklis kaklui. Aš jo negalėjau ardyti. Jį apverčiau, pažiūrėjau. Ten buvo du ar trys kremai. Jie buvo išbėgę iš pakuotės, tai juos apvyniojau“, – apie įtarimus sukėlusias siuntas pasakojo moteris.
„Turėjau tokį jausmą, kad reikia tas siuntas patikrinti atidžiai“, – nurodė liudytoja.
Ji prisiminė, kad turėjo nuojautą, jog minėtos siuntos kelia įtarimų, tačiau konkrečių įrodymų dėl to tikino neturėjusi. Tad, pasak moters, siuntos buvo išsiųstos.
Susiję straipsniai
Siųstos siuntos su sprogstamaisiais užtaisais
Baudžiamojon atsakomybėn patraukti vyrai byloje yra kaltinami organizavimu ir planavimu įvykdyti teroro aktus skirtingose valstybėse veikiant organizuotoje teroristinėje grupėje. Jie buvo sulaikyti Lietuvos ir kitų valstybių teritorijose.
Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, šie asmenys, kaip rodo tyrimo duomenys, yra nusikaltimų tiesioginiai vykdytojai, užduočių tarpininkai. Dalis jų yra siejami su buvusia tarnyba Rusijoje – jie buvo minėtos valstybės karininkai.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas anksčiau sakė, kad minėtų nusikaltimų organizatoriai yra Rusijoje ir Lietuvos teisėsaugai kol kas nepasiekiami.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2024 m. liepos 19 d. Lietuvos pilietis, veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo DHL bei DPD bendrovių tarptautinių siuntų pristatymo bei transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus išsiuntė keturias siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais.
Dvi iš šių siuntų buvo adresuotos ir DHL krovininiais lėktuvais išsiųstos į Jungtinę Karalystę, kitos dvi – adresuotos ir išsiųstos į Lenkiją DPD krovininiais vilkikais.
Pirmoji siunta, veikiama iš anksto užprogramuoto elektroninio laikmačio, detonavo ir užsidegė Leipcigo oro uoste ankstų liepos 20 d. rytą, prieš pat krovinio pakrovimą į jungiamojo skrydžio (Vilnius-Leipcigas-Jungtinė Karalystė) DHL krovininį lėktuvą.
Antroji siunta užsidegė liepos 21 d. naktį DPD krovininiame vilkike, važiavusiame per Lenkiją. Jungtinę Karalystę pasiekusi siunta Birmingeme esančiame DHL sandėlyje užsidegė dar maždaug po paros, taip pat nakties metu.
Ketvirtas siuntinys, gabentas DPD krovininiu sausumos transportu, neužsidegė dėl gedimo įtaise ir buvo perimtas pareigūnų. Jį ištyrus buvo nustatytas šių įrenginių sprogstamųjų-padegamųjų įrenginių mechanizmas ir įvertintas keltas pavojingumas.
Visi kaltinamieji byloje kaltės nepripažįsta.
Byla atskirta nuo platesnio tyrimo dėl terorizmo
Ši baudžiamoji byla atskirta nuo didelės apimties sudėtingo tyrimo, kuriame šiuo metu nustatyta ne mažiau kaip 16 įvairių valstybių piliečių, organizavusių, planavusių ir prisidėjusių vykdant teroristinius nusikaltimus skirtingose šalyse.
Kaip skelbta, Lietuvos, Lenkijos, Nyderlandų, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijos, veikdamos Eurojusto koordinuotoje jungtinėje tyrimo grupėje, sustabdė Europoje planuotus įgyvendinti išpuolius naudojant savaime užsiliepsnojančius siuntinius ir identifikavo nusikaltimus planavusius bei vykdžiusius žmones.
Tarptautinio tyrimo metu nustatyta, kad nusikaltimus organizavo ir jų įgyvendinimą koordinavo žmonės, siejami ir turintys ryšių su Rusijos karinėmis žvalgybos tarnybomis.
teroro išpuolisBylaVilniaus apygardos teismas (VAT)
Rodyti daugiau žymių