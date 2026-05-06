Vairuotojas sakė, kad nieko draudžiamo neveža – muitininkai įrodė, kad jis meluoja

Vairuotojas žodžiu deklaravo draudžiamų ar ribojamų prekių neturintis.
Tačiau gavus papildomos rizikos informacijos, automobilis buvo nukreiptas į rentgeno kontrolės sistemą, o vėliau – atliktas išsamus muitinis patikrinimas.
Patikrinimo metu nustatyta, kad automobilis buvo specialiai pritaikytas kontrabandai slėpti.
Susiję straipsniai
Prietaisų skydelyje ir automobilio slenksčiuose įrengtose slėptuvėse rasta 913 pakelių cigarečių „NZ GOLD“ su Baltarusijos banderolėmis – iš viso 18 260 cigarečių. Jų vertė – 4 911,94 eurų.
Taip pat sulaikytas ir pats automobilis (vertė – 2 210 eurų). Bendra sulaikymo vertė – 7 121,94 eurų.
kontrabandinės cigaretėspatikrinimasLietuvos muitinė
Rodyti daugiau žymių