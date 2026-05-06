Lietuvos diena

Vairuotojas sakė, kad nieko draudžiamo neveža – muitininkai įrodė, kad jis meluoja

2026 m. gegužės 6 d. 14:01
Lietuvos muitinė
Balandžio pabaigoje, apie 1 val. nakties, Šalčininkų kelio poste muitinės pareigūnai patikrino iš Baltarusijos į Lietuvą atvykusį lengvąjį automobilį.
Vairuotojas žodžiu deklaravo draudžiamų ar ribojamų prekių neturintis.
Tačiau gavus papildomos rizikos informacijos, automobilis buvo nukreiptas į rentgeno kontrolės sistemą, o vėliau – atliktas išsamus muitinis patikrinimas.
Patikrinimo metu nustatyta, kad automobilis buvo specialiai pritaikytas kontrabandai slėpti.
Prietaisų skydelyje ir automobilio slenksčiuose įrengtose slėptuvėse rasta 913 pakelių cigarečių „NZ GOLD“ su Baltarusijos banderolėmis – iš viso 18 260 cigarečių. Jų vertė – 4 911,94 eurų. 
Taip pat sulaikytas ir pats automobilis (vertė – 2 210 eurų). Bendra sulaikymo vertė – 7 121,94 eurų.
