Vilniaus policija prašo pagalbos ieškant įtariamojo, bet perspėja: gali būti nepanašus į matomą nuotraukose Gali gyventi Mančesteryje

2026 m. gegužės 6 d. 11:15
Vilniaus policija kreipiasi į visuomenę ir prašo pagalbos ieškant įtariamojo rimtais nusikaltimais, susijusiais su narkotikais. Policijos žiniomis, vyras gali slapstytis Mančesteryje (Jungtinė Karalystė).
Kaip rašoma Vilniaus apskrities VPK pranešime, policija ieško Tado Juchnevičiaus (gim. 1986 m.), įtariamo labai didelio kiekio narkotikų disponavimu organizuotoje grupėje bei neteisėtu ginklo ir šaudmenų disponavimu.
Po nusikaltimo jis išvyko iš Lietuvos ir, manoma, gyvena Jungtinėje Karalystėje (galimai Mančesteryje ar aplink).
Ieškomas įtariamasis yra atsargus, laikosi konspiracijos, yra pakeitęs savo išvaizdą, todėl gali būti nepanašus į tai, ką matote nuotraukose.
Gyventojų, turinčių informacijos apie šio vyro buvimo vietą, pareigūnai prašo susisiekti tel. +370 700 56 097 arba pranešti Jungtinės Karalystės policijai. Įtariamajam yra išduotas Europos arešto orderis.
