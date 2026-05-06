Vilnietis apmokėjo melagingą sąskaitą – sukčiai akimirksniu uždirbo 42 tūkst. eurų

2026 m. gegužės 6 d. 08:21
Vilniaus policija ieško sukčių, vienam sustinės gyventojui atsiuntusių melagingą sąskaitą ir taip uždirbusių 42 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 5 d. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1967 m.), kuris pareiškė, kad balandžio 30 d. į jo elektroninį paštą buvo gauta klaidinanti informacija dėl sąskaitos apmokėjimo už statybines medžiagas.
Vyras sąskaitą apmokėjo. Taip apgaulės būdu iš jo buvo išvilioti 42 225 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
