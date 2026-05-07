Anykščių r. nepilnametį skriaudusi moteris atsidūrė areštinėje

Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, gegužės 6 d. apie 20 val. 30 min., Anykščių r., Traupio seniūnijoje, namų kieme konflikto metu blaivi moteris (gimusi 1988 m.) naudojo fizinį smurtą prieš nepilnametį (gim. 2010 m.).
Moteris sulaikyta ir uždaryta į Panevėžio apskrities VPK areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
