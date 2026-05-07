Iš vilniečių sukčiai per parą išviliojo kone 19 tūkst. eurų

2026 m. gegužės 7 d. 08:54
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo tris naujus ikiteisminius tyrimus ir ieško nusikaltėlių, iš gyventojų išviliojusių kone 19 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 6 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1962 m.) pranešimas, kad nuo kovo 25 d. iki balandžio 2 d. nepažįstamas žmogus, iš jo banko sąskaitos apgaule išviliojo 4 000 eurų. 
Taip pat gegužės 6 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1961 m.) pranešimas, kad balandžio 29 d. apie 9 val. 30 min. Vilniaus r., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatė telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais.
Skambinusieji apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę ir iš banko sąskaitos pasisavino 12 700 eurų. 
Butą Alytuje pirkę sutuoktiniai liko apgauti – 79 tūkst. eurų susižėrė sukčius

Vilnietis apmokėjo melagingą sąskaitą – sukčiai akimirksniu uždirbo 42 tūkst. eurų

Marijampolės policija sugebėjo iš sukčių atimti 100 tūkst. eurų – pinigai jau buvo pervesti

Tą pačią dieną apie 13 val. 50 min. Vilniuje, moteriai (gimusi 1944 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 2 080 eurų, kuriuos atidavė atvykusiam nepažįstamam žmogui. 
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
