Jonavos r. sustabdžius automobilį, pas vairuotoją rasta 18 kapsulių su narkotikais

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 6 d. apie 21 val. 30 min. Jonavos r., kelyje Gudžioniai-Šilai-Markutiškiai, sustabdytas automobilis „Ford Mondeo“, kurį vairavo vyras (gim. 1989 m.).
Automobilyje rastas ir paimtas polietileninis maišelis su baltos spalvos milteliais, 17 kapsulių su biria medžiaga bei permatoma kapsulė su viduje esančiu skysčiu. Įtariama, kad tai yra narkotinės medžiagos.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Baudžiamasis kodeksas skelbia, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
