2025 metų gegužės naktį VSAT pareigūnai Ignalinos rajone, prie Prūto ežero, kuriuo eina Lietuvos valstybės siena su Baltarusija, sulaikė keturis 27–42 metų vyrus. Du iš jų valtimi iš ežero gabeno dėžes su kontrabandinėmis cigaretėmis, kiti du jas krovė į mikroautobusą. Iš viso pareigūnai surado 90 tūkst. pakelių cigarečių su Baltarusijos banderolėmis, kurių vertė – beveik 384 tūkst. eurų.
Tą pačią naktį pareigūnai sulaikė 42 metų Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos jaunesnįjį specialistą G. B., o kitą dieną – šios cigarečių kontrabandos organizavimu įtariamą 38 metų vilnietį E. S.
Bylos duomenimis, E. S. kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu žmogumi kitus penkis kaltinamuosius subūrė į organizuotą grupę ir organizavo neteisėtą cigarečių gabenimą į Lietuvą bei disponavimą šiomis akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Neeilinė kontrabandos sulaikymo operacija: prireikė ir ugniagesių pagalbos
Grupės nariai buvo pasiskirstę vaidmenimis ir iš anksto pasiruošę nusikalstamoms veikoms: įsigijo mikroautobusą cigaretėms gabenti, išsinuomavo sodybą prie minėto ežero, pasirūpino hidrokostiumais ir varikliu valčiai. Tuometinio VSAT pareigūno G. B. užduotis buvo informuoti bendrininkus apie pasieniečių judėjimą ir kitus kolegų veiksmus. Dėl to jam buvo pareikšti kaltinimai ir dėl piktnaudžiavimo tarnyba.
Organizuotos grupės nariai laikėsi konspiracijos, tarpusavyje bendravo per įvairias susirašinėjimo programėles, tačiau išvengti demaskavimo jiems tai nepadėjo.
Kadangi visi 6 kaltinamieji savo kaltę pripažino visiškai, ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu.
Įvertinęs prokuroro pareiškime pateiktus argumentus ir ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, Panevėžio apygardos teismas balandžio 22 d. paskelbė teismo baudžiamąjį įsakymą, kuriuo visus 6 teisiamuosius pripažino kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų.
E. S. teismas subendrinus skyrė 25 tūkst. eurų dydžio baudą. Buvusiam VSAT pareigūnui G. B. – 14,7 tūkst. eurų dydžio baudą. Kitiems organizuotos grupės nariams skirtos nuo 12,5 iki 19,4 tūkst. eurų siekiančios piniginės baudos. Jas nuteistieji privalo sumokėti per 24 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.
Iš nuteistųjų taip pat konfiskuoti hidrokostiumai, telefonai, valties variklis, bus išieškota mikroautobuso vertę atitinkanti pinigų suma – daugiau nei 5 tūkst. eurų.
Teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėjo gegužės 7 d.