Dėl migrantų gabenimo Lietuvoje įkliuvęs latvis suimtas trims mėnesiams

Trečiadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai kelyje Salaperaugis–Liubavas–Aleksandravas ties Kovų kaimu (Kalvarijos sav.) sustabdė patikrinti automobilį „Audi 80“. Universalą su latviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 49-erių Latvijos pilietis.
Kartu važiavę keturi jauni svetimšaliai neturėjo jokių dokumentų, kurie patvirtintų jų tapatybę ir pilietybę bei pagrįstų teisę atvykti ir būti Lietuvoje ar kitoje Šengeno erdvės šalyje.
Vairuotoją ir jo keleivius pasieniečiai sulaikė ir pristatė į Kalvarijos pasienio užkardos tarnybines patalpas.
Latvijos pilietis tikino keturis keleivius įsisodinęs degalinėje prie Panevėžio, bet neigė iš jų gavęs užmokestį už tokią paslaugą.
Keturi užsieniečiai jokių asmens dokumentų nepateikė, tačiau tvirtino esą Afganistano piliečiai, nuo 18-os iki 21-erių, ir pasakojo iš Baltarusijos neteisėtai patekę į Latviją, o iš jos keliavę į Lietuvą.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Varėnos pasienio rinktinėje atliekamas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Be to, VSAT pareigūnai įtaria, kad latvio pateiktas neva Lenkijoje jam išduotas vairuotojo pažymėjimas – primityvi klastotė, pagaminta spalvotu spausdintuvu. Tad šiam Latvijos piliečiui VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas – dėl vairuotojo pažymėjimo suklastojimo ar disponavimo juo. Griežčiausia už tokią nusikalstamą veiką numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Vairuotojas atsidūrė areštinėje, jo gabenti Afganistano piliečiai buvo laikinai apgyvendinti viename iš Varėnos pasienio rinktinės padalinių. Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
Ketvirtadienį teismo nutartimi latviui skirta kardomoji priemonė – suėmimas trims mėnesiams.
