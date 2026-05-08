DHL padegamųjų siuntų byla: parodymus davė pirmas kaltinamasis

Vyras laikomas suimtas kaip ir dar du kaltinamieji. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai atrankiais surakintus tris kaltinamuosius atlydėjo į teismo salę. V. Kovačui stojus liudyti prieš teismą, pareigūnai nuo jo nesitraukė nė per žingsnį, vyras liko antrankiais surakintomis rankomis.
Pasak jo advokatės Oksanos Leontjevos, vyras gyveno Latvijoje, tačiau Lietuvai pareikalavus, jis sutiko būti perduotas pagal Europos arešto orderį.
„Jis manė, kad nekaltas. Jo bičiulis paprašė paimti iš paštomato siuntinį ir nuvežti į Vilnių“, – Eltai pasakojo advokatė.
Vietoje masažuoklių ir kosmetikos reikmenų – sprogstamieji užtaisai: grupė vyrų bendradarbiavo su Rusija
Kartu su V. Kovaču teisiamas ir jo sūnėnas Vadymas Borsukas. Pastarasis yra laisvėje, kaip ir dėdė, jis yra Ukrainos pilietis.
„Visada pasiruošęs“, – atsakė V Kovačas, kai bylą nagrinėjantis teisėjas Mindaugas Ražanskas paklausė, ar jis pasiruošęs duoti parodymus.
V. Kovačas pasakojo, kad nepažįsta kaltinamųjų, išskyrus savo sūnėną. Pasak jo, jam paskambino jo sūnaus krikštatėvio draugas ir paprašė paimti masažinių pagalvėlių kaklui siuntinį iš paštomato Latvijoje. Siuntinį reikėjo atgabenti į Vilnių.
V. Kovačas sakė, kad siuntinį nuvežė į Vilnių nurodytu adresu, už tai užmokesčio negavo.
Susiję straipsniai
Pasak kaltinamojo, siuntinys buvo paliktas neužrakinto automobilio bagažinėje, o jis su sūnėnu nuėjo pirkti kroviklio telefonui.
Po kiek laiko paskambino pažįstamas, jis padėkojo ir pasakė, kad siuntinys jau paimtas. V. Kovačas grįžo į Latviją.
Liudijo kaltinamojo žmona
Per posėdį penktadienį teismas apklausė kito kaltinamojo Eldaro Salmanovo sutuoktinę Jeleną Gusevą.
„Jūs turite teisę atsisakyti duoti parodymus prieš vyrą, bet jūsų parodymai padėtų nustatyti tiesą. Ar jūs sutiksite papasakoti?“, – klausė teisėjas M. Ražanskas.
Moteris sutiko duoti parodymus, ji pasakojo, kad išsiųsti siuntinį prašė jo gyvenimo draugo E. Salmanovo pažįstamas iš Rusijos Viačeslavas Aliochinas.
„Aš per paskyrą padėjau atspausdinti lydraštį“, – sakė liudytoja.
Ji sakė pačios siuntos nemačiusiu, tik atspausdinusi lydraštį.
Moteris teigė adreso nepamenanti, kaip ir siuntos išmatavimų, taip pat nepamenanti gavėjo vardo ir pavardės, o siuntos turinys jos nedomino.
Siuntos užsidegė
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2024 m. liepos 19 d. Lietuvos pilietis, veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo DHL bei DPD bendrovių tarptautinių siuntų pristatymo bei transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus išsiuntė keturias siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais.
Dvi iš šių siuntų buvo adresuotos ir DHL krovininiais lėktuvais išsiųstos į Jungtinę Karalystę, kitos dvi – adresuotos ir išsiųstos į Lenkiją DPD krovininiais vilkikais.
Pirmoji siunta, veikiama iš anksto užprogramuoto elektroninio laikmačio, detonavo ir užsidegė Leipcigo oro uoste ankstų liepos 20 d. rytą, prieš pat krovinio pakrovimą į jungiamojo skrydžio (Vilnius-Leipcigas-Jungtinė Karalystė) DHL krovininį lėktuvą.
Antroji siunta užsidegė liepos 21 d. naktį DPD krovininiame vilkike, važiavusiame per Lenkiją. Jungtinę Karalystę pasiekusi siunta Birmingeme esančiame DHL sandėlyje užsidegė dar maždaug po paros, taip pat nakties metu.
Ketvirtas siuntinys, gabentas DPD krovininiu sausumos transportu, neužsidegė dėl gedimo įtaise ir buvo perimtas pareigūnų. Jį ištyrus buvo nustatytas šių įrenginių sprogstamųjų-padegamųjų įrenginių mechanizmas ir įvertintas keltas pavojingumas.
Kaip teisme nurodė prokuroras ŠarūnasAstrauskas, tyrimo metu surinkti duomenys rodo, jog siuntas su sprogstamaisiais užtaisais siuntę kaltinamieji įvykdė teroro aktą.
„Asmenys sugadino DHL ir DPD didelės vertės turtą, (...) sukėlė pavojų žmogaus gyvybei, sveikatai ir padarė teroristinį aktą“, – pažymėjo valstybės kaltintojas.
Kaltinamajame akte nurodyta, kad kaltinamieji sprogstamuosius užtaisus slėpė siuntose, kuriose buvo pečių masažuokliai, kūno priežiūros priemonės.
Pagarsinus kaltinamąjį aktą, visi kaltinamieji byloje pareiškė nepripažįstantys savo kaltės.