Gargžduose girtas vyras suspardė ant žemės gulinčią moterį

Kaip informuoja Klaipėdos apskrities VPK, gegužės 7 d. apie 22 val. 40 min. Klaipėdos r., Gargžduose, Turgaus g., viešoje vietoje girtas vyras (gim. 1962 m.) spardė ant žemės gulinčią moterį (gimusi 1965 m.). Po incidento moteris perduota greitosios pagalbos medikams.
Įtariamąjį sulaikius, jam nustatytas 3,13 prom. girtumas. Vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
