Girtas nepilnametis Šeduvoje smurtavo prieš žymiai vyresnę moterį ir du blaivius vyrus

2026 m. gegužės 8 d. 11:11
Radviliškio pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė nepilnametį, kuris būdamas girtas namuose smurtavo prieš taip pat girtą žymiai vyresnę moterį ir du blaivius vyrus.
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, gegužės 7 d. apie 22 val. 30 min. Radviliškio r., Šeduvoje, namuose, girtas (1,46 prom.) jaunuolis (gim. 2009 m.) smurtavo prieš taip pat girtą (1,22 prom.) moterį (gimusi 1972 m.)  ir du blaivius vyrus (gimę 1969 m. ir 1998 m.).
Nukentėjusiuosius medikai apžiūrėjo įvykio vietoje, į ligoninę nevežė.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojenepilnametisRadviliškio rajonas
