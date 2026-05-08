Girtas vairuotojas Vilniuje partrenkė dviratininkę ir paspuko, pagautas – atsisakė tikrintis girtumą

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 7 d. apie 19 val. 15 min. Vilniuje, Ateities g., automobilis „VW Touran“, vairuojamas vyro, kliudė per pėsčiųjų perėją dviračiu važiavusią moterį ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Dviračio vairuotoja medikų pagalbos atsisakė.
Automobilio vairuotojas (gim. 1976 m.) po kiek laiko buvo surastas. Pareigūnai jam nustatė akivaizdžius girtumo požymius, tačiau tikrintis vyras atsisakė.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Be kita ko vairuotojui dabar gresia ir iki metų kalėjimo.
