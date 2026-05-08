Lietuvos dienaKriminalai

Girtas vairuotojas Vilniuje partrenkė dviratininkę ir paspuko, pagautas – atsisakė tikrintis girtumą

2026 m. gegužės 8 d. 08:45
Lrytas.lt
Vilniuje girtas vairuotojas partrenkė dviratininkę ir iš įvykio vietos nuvažiavo. Pagautas, nors ir buvo akivaizdžiai girtas, pasitikrinti girtumą jis atsisakė.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 7 d. apie 19 val. 15 min. Vilniuje, Ateities g., automobilis „VW Touran“, vairuojamas vyro, kliudė per pėsčiųjų perėją dviračiu važiavusią moterį ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Dviračio vairuotoja medikų pagalbos atsisakė.
Automobilio vairuotojas (gim. 1976 m.) po kiek laiko buvo surastas. Pareigūnai jam nustatė akivaizdžius girtumo požymius, tačiau tikrintis vyras atsisakė.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Be kita ko vairuotojui dabar gresia ir iki metų kalėjimo.
girtas vairuotojasavarijaVilnius
