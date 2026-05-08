Iš buto Klaipėdoje pavogtas seifas su ten buvusiais 30 tūkst. eurų

2026 m. gegužės 8 d. 08:36
Klaipėdos policija ieško nusikaltėlių, apvogusių butą ir išsinešusių seifą su 30 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 7 d. apie 12 val. 58 min. Klaipėdos apskrities VPK gautas pranešimas, kad nuo gegužės 5 d. iki 7 d. Klaipėdoje, I. Simonaitytės g., išlaužus buto duris, pavogtas seifas. su jame buvusiais 30 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
