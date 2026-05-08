Kaune į teismą siunčiama nužudymo byla: sugėrovą daužė kumščiais ir badė peiliu

2026 m. gegužės 8 d. 08:28
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje 39-erių metų Kauno miesto gyventojas kaltinamas dėl itin žiauraus nužudymo.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, išgertuvių metu tarp pažįstamų žmonių kilęs konfliktas pasibaigęs vyro mirtimi įvyko 2025 m. lapkričio viduryje.
Įtariama, kad kaltinamasis per trumpą laiką padarė itin didelį skaičių sužalojimų – mažiausiai 2 durtinės–pjautinės žaizdos ir mažiausiai 32 smūgius rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas.
Nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas vyras yra žinomas teisėtvarkos pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas nužudė kitą žmogų kankindamas ar kitaip itin žiauriai, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
