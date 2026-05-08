Marijampolėje ir Pravieniškėse kaliniams bandyta permesti telefonų

Gegužės 7 d. Marijampolės kalėjimo budėtojas pranešė, kad į kalėjimo teritoriją buvo permestas paketas. Išardžius paketą, jame rasti trys mobiliojo ryšio telefonai.
Gegužės 8 d. Pravieniškių 2-ojo kalėjimo budėtojas informavo, kad Pravieniškių g. 10 buvo užkardytas draudžiamų daiktų permetimas į kalėjimo teritoriją. Įvykio metu paimti du paketai, kuriuose rasti keturi mobiliojo ryšio telefonai.
Aplinkybės tiriamos.
Marijampolės kalėjimasPravieniškių 2-asis kalėjimasdraudžiami daiktai
