Marijampolėje ir Pravieniškėse kaliniams bandyta permesti telefonų

2026 m. gegužės 8 d. 10:10
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnyba informuoja apie du bandymus Marijampolės ir Pravieniškių kaliniams perduoti draudžiamų daiktų.
Gegužės 7 d. Marijampolės kalėjimo budėtojas pranešė, kad į kalėjimo teritoriją buvo permestas paketas. Išardžius paketą, jame rasti trys mobiliojo ryšio telefonai.
Gegužės 8 d. Pravieniškių 2-ojo kalėjimo budėtojas informavo, kad Pravieniškių g. 10 buvo užkardytas draudžiamų daiktų permetimas į kalėjimo teritoriją. Įvykio metu paimti du paketai, kuriuose rasti keturi mobiliojo ryšio telefonai.
Aplinkybės tiriamos.
Marijampolės kalėjimasPravieniškių 2-asis kalėjimasdraudžiami daiktai
