Nepilnametis vilnietis smurtu kaltina gretimos gimnazijos budėtoją

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 7 d. apie 13 val. 55 min. Vilniuje, patalpose, vyras panaudojo fizinį smurtą prieš nepilnametį (gim. 2010 m.).
Apie įvykį policijai pranešė nepilnamečio mama.
Moteris pasakojo, kad jos sūnus nuėjo aplankyti draugų į gretimą gimnaziją. Jis pats mokosi kitoje vietoje.
Paaugliui užėjus į vidų, prieš jį smurtą panaudojo, kaip įtariama, gimnazijos budėjas, sėdintis prie pagrindinių durų. Jis griebė nepilnametį už rankos ir bandė ištempti laukan.
Nepilnametis teigia, kad jam buvo sukeltas skausmas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
