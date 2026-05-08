Nuo Vilniuje siautėjančių vagių per parą nukentėjo mažiausiai du automobiliai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 7 d. apie 6 val. 32 min. Vilniuje, Laisvės pr., automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, kad išdaužtas automobilio „VW Touran“ bagažinės lango stiklas ir pavogti įvairūs statybiniai įrankiai.
Nuostolis – apie 1 560 eurų.
Tą pačią dieną apie 7 val. Vilniuje, Pašilaičių g., pastebėta, kad išdaužtas automobilio „Audi Q7“ priekinių durelių lango stiklas ir pavogti priekiniai žibintai.
Susiję straipsniai
Nuostolis tikslinamas.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.