Lietuvos dienaKriminalai

Nuo Vilniuje siautėjančių vagių per parą nukentėjo mažiausiai du automobiliai

2026 m. gegužės 8 d. 10:29
Lrytas.lt
Vilniaus policija dėl apvogtų automobilių praėjusią parą pradėjo mažiausiai du ikiteisminius tyrimus.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 7 d. apie 6 val. 32 min. Vilniuje, Laisvės pr., automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, kad išdaužtas automobilio „VW Touran“ bagažinės lango stiklas ir pavogti įvairūs statybiniai įrankiai.
Nuostolis – apie 1 560 eurų. 
Tą pačią dieną apie 7 val. Vilniuje, Pašilaičių g., pastebėta, kad išdaužtas automobilio „Audi Q7“ priekinių durelių lango stiklas ir pavogti priekiniai žibintai.
Susiję straipsniai
Kretingos r. gyventojas gavo brangią pamoką: laikyti didelę pinigų sumą ekskavatoriuje nėra saugu

Kretingos r. gyventojas gavo brangią pamoką: laikyti didelę pinigų sumą ekskavatoriuje nėra saugu

Šiaulių teismui perduota automobilius Lietuvoje ir Latvijoje vogusių dviejų vyrų byla

Šiaulių teismui perduota automobilius Lietuvoje ir Latvijoje vogusių dviejų vyrų byla

Iš buto Klaipėdoje pavogtas seifas su ten buvusiais 30 tūkst. eurų

Iš buto Klaipėdoje pavogtas seifas su ten buvusiais 30 tūkst. eurų

Nuostolis tikslinamas.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
VagystėVilniusAudi Q7
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.