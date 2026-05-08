Pasieniečiai sutrukdė trims iš Pabradės pasprukusiems migrantams išskristi į Berlyną

2026 m. gegužės 8 d. 19:29
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Sostinės oro uoste pasieniečiai išardė trijų afrikiečių, neteisėtai įsibrovusių į Lietuvą iš Baltarusijos, planus skristi į Vokietiją. Egiptietis ir du marokiečiai, iš kurių tik vienas pilnametis, bus grąžinti ten, iš kur paspruko – į Priėmimo ir integracijos agentūros (PIIA) Ruklos priėmimo centrą.
Ketvirtadienio vakarą pagal išankstinę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus informaciją Vilniaus oro uoste buvo sulaikyti trys svetimšaliai, turėję bilietus į Berlyną (Vokietija) ir ketinę ten skristi. Du iš jų prisistatė esą Maroko piliečiais, trečiasis – Egipto.
Asmens tapatybės dokumentų jie neturėjo. Užsieniečiai buvo sulaikyti ir atvesdinti į Vilniaus pasienio kontrolės punkto (PKP) tarnybines patalpas.
Ten pasieniečiai nustatė, kad šie trys vaikinai, neteisėti migrantai, vos prieš keliolika valandų glaudėsi PIIA Ruklos priėmimo centre. 20-metis Maroko pilietis bei 17-mečiai Maroko ir Egipto piliečiai iš ten pasišalino savavališkai. Į Lietuvą jie įsibrovė tradiciniu būdu – atskridę iš Afrikos į Minską, neteisėtai kirto valstybės sieną iš Baltarusijos.
Tarp atliekant asmens apžiūrą rastų reikšmingų daiktų buvo autobusų Jonava–Kaunas ir Kaunas–Vilnius bilietai.
Pasieniečiai migrantus laikinai priglaudė PKP patalpose. Vyresnysis marokietis sulaikytas iki 48 valandų, jis perduotas VSAT Užsieniečių registracijos centro Pabradėje pareigūnams. Abu nepilnamečiai bus perduoti PIIA Ruklos priėmimo centro darbuotojams.
