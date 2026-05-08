Raseiniuose nusikaltėlis iš senolės rankų išlupo 10,5 tūkst. eurų ir paspruko

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 7 d. Raseiniuose, moteriai (gimusi 1938 m.) būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstamas žmogus.
Skambinęs vyras prisistatė policijos pareigūnu ir pasakęs, kad žentui nutiko nelaimė, pareikalavo 1 500 eurų.
Tą pačią dieną apie 14 val. 20 min. pasiimti pinigų atvyko nepažįstamas vyras, kuris iš moters rankų pagrobė 10 500 eurų ir paspruko.
Susiję straipsniai
Materialinis nuostolis – 12 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
sukčiaisukčiavimasRaseiniai
Rodyti daugiau žymių