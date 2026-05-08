Šilalės r. – vaizdai, kaip iš veiksmo filmo: policija vaikėsi BMW, šaudė, girtas vairuotojas mušėsi su policininkais

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 7 d. apie 7 val. 46 min. Šilalėje, V. Kudirkos g., policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis BMW 523, kuris dideliu greičiu nuvažiavo sukeldamas pavojų eismo saugumui.
Persekiojimo metu Šilalės r., Balsių kaime, tarnybiniais automobiliais užblokavus kelią, persekiojamas automobilis, apvažiuodamas kliūtį, sukėlė pavojų iš tarnybinio automobilio išlipusiems pareigūnams, todėl Šilalės r. PK pareigūnas iš tarnybinio pistoleto iššovė šūvį į automobilį, po ko automobilis nuvažiavo nuo kelio ir sustojo.
Sulaikomas girtas automobilio vairuotojas (gim. 2000 m.) aktyviais veiksmais priešinosi pareigūnams.
Vaikiną galiausiai sutramdžius, jam nustatytas neblaivus 2.00 prom. girtumas
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
