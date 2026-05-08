Vilniaus oro uosto draudžiamoje zonoje sulaikytas droną skraidinęs ukrainietis

Kaip rašoma Viešojo saugumo tarnybos pranešime, gegužės 3 d. vakare, naudojant „Fly Safe“ sistemą, buvo užfiksuotas neautorizuotas drono skrydis Vilniaus oro uosto draudžiamoje zonoje.
Į įvykį operatyviai reagavę pareigūnai nustatė bepiločio orlaivio paleidimo vietą ir sulaikė drono valdytoją – Ukrainos pilietį.
Vyriškis paaiškino droną naudojęs filmavimo tikslais, tačiau leidimo vykdyti skrydį neturėjo. Dronas paimtas, pradėta administracinė teisena. Oro uosto veikla dėl incidento sutrikdyta nebuvo.
Susiję straipsniai
Dar vienas pažeidimas užfiksuotas gegužės 5 d. Palangoje, prie Palangos oro uosto teritorijos. Sistemos „Dronų radaras“ pagalba nustatytas draudžiamoje zonoje vykdytas drono skrydis.
Į vietą atvykę pareigūnai sulaikė bepiločio orlaivio valdytoją – Lietuvos pilietį. Dėl pažeidimo taip pat pradėta administracinė teisena.
VST primena, kad bepiločių orlaivių skrydžiai draudžiamose zonose, ypač šalia oro uostų ir strateginių objektų, kelia grėsmę visuomenės saugumui bei gali užtraukti administracinę atsakomybę.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad skrydžių vykdymas, naudojant bepiločius orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas, virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės, užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.
dronaiViešojo saugumo tarnyba (VST)Vilniaus oro uostas
Rodyti daugiau žymių