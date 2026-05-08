Vilniaus r. vyras iš upės ištraukė šautuvą su optiniu taikikliu

Kaip praneša Vilniaus apskrities VPK, gegužės 7 d. apie 15 val. Vilniaus r., Zujūnų seniūnijoje, Naujakiemio kaime, vyras (gim. 1957 m.) iš upės ištraukė daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą su optiniu taikikliu, kuris perduotas policijos pareigūnams.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.