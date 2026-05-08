Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus r. vyras iš upės ištraukė šautuvą su optiniu taikikliu

2026 m. gegužės 8 d. 10:39
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi, kas greta sostinės į upę išmetė šautuvą su optiniu taikikliu.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša Vilniaus apskrities VPK, gegužės 7 d. apie 15 val. Vilniaus r., Zujūnų seniūnijoje, Naujakiemio kaime, vyras (gim. 1957 m.) iš upės ištraukė daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą su optiniu taikikliu, kuris perduotas policijos pareigūnams.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
šautuvasVilniaus rajonastyrimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.