Vilnietė įtariama smurtu prieš savo nepilnametę dukrą: mušė ir varė iš namų

Kaip informuoja Vilniaus apskrities VPK, gegužės 7 d. apie 6 val. 50 min. Vilniuje, namuose, moteris (gimusi 1984 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2012 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Pirminiais duomenimis, mergaitė apie smurtaujančią mamą pasiskundė močiutei.
Pasak nepilnametės, motina mušasi, varo ją iš namų.
Vaiko močiutė apie galimą smurtą informavo vaiko teisių specialistus. Šie apie įvykį pranešė policijai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
