Sukčiai ir vėl susižėrė stambų grobį: iš dviejų vilniečių išviliota daugiau nei 35 000 eurų

Policijos departamentas informavo, jog gegužės 8 dieną į Vilniaus pareigūnus kreipėsi 55 metų – pastarajam gegužės 6–7 d. Vilniuje, būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 17 630 eurų ir 2000 JAV dolerių. Nuostolis – 19 329 eurai.
Gegužės 8-ąją 75 metų vilniečiui telefonu paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijos bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 16 730 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo, nusikaltėliai ieškomi.
sukčiavimasVilniusPolicija
