Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje du narkomanai apiplėšė praeivį

2026 m. gegužės 9 d. 08:06
Lrytas.lt
Sostinėje praeivį užpuolę narkomanai neilgai trukus buvo sulaikyti.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija informavo, jog penktadienį, apie 15 val. 21 min. Viršuliškių gatvėje du vyrai, grasindami 26 metų jaunuoliui, pagrobė kolonėlę „JBL Charge 5“ ir pasišalino. Nuostolis – 60 eurų.
Taip pat pranešta, kad tą pačią dieną apie 17 val. 48 min. netoli nuo apiplėšimo vietos pas vieną įtariamųjų (gim. 1995 m.) rastas ir paimtas popierinis lankstinukas su biria šviesios spalvos galimai narkotine medžiaga, pas jo bendraamžį – polietileninis maišelis su biria šviesios spalvos galimai narkotine medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo ir disponavimo narkotikais.
Vilniusplėšimasnarkomanai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.