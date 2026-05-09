Vilniuje du narkomanai apiplėšė praeivį

Policija informavo, jog penktadienį, apie 15 val. 21 min. Viršuliškių gatvėje du vyrai, grasindami 26 metų jaunuoliui, pagrobė kolonėlę „JBL Charge 5“ ir pasišalino. Nuostolis – 60 eurų.
Taip pat pranešta, kad tą pačią dieną apie 17 val. 48 min. netoli nuo apiplėšimo vietos pas vieną įtariamųjų (gim. 1995 m.) rastas ir paimtas popierinis lankstinukas su biria šviesios spalvos galimai narkotine medžiaga, pas jo bendraamžį – polietileninis maišelis su biria šviesios spalvos galimai narkotine medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo ir disponavimo narkotikais.
