Agresyvus kaunietis neįsileido policijos: smurtą patyrusią jo draugę teko vaduoti išlaužus duris

2026 m. gegužės 10 d. 09:43
Lrytas.lt
Kaune prieš gyvenimo draugę smurtavęs vyras neįsileido atvykusių policijos pareigūnų, todėl pastariesiems teko kviesti į talką ugniagesius – durys buvo išlaužtos, panaudojus laužtuvą ir kūjį.
Pranešimas apie smurtą šeimoje, Jonavos gatvėje esančiame bute buvo gautas šeštadienį, apie 22 val. 30 min.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas informavo portalą Lrytas, jog galimai smurtavęs prieš sugyventinę vyriškis pareigūnams durų neatvėrė.
Kai nepadėjo raginimai atidaryti jas gražiuoju, teko pasidarbuoti laužtuvu. Tai padarė pareigūnų iškviesti ugniagesiai.
Portalo Lrytas žiniomis, vyras buvo neblaivus. 
Agresyvus kaunietis turėjo palikti namus – pareigūnai jam paskyrė apsaugos nuo smurto orderį 15 parų.
Mažiausiai tiek laiko smurtautojas negalės artintis prie nukentėjusiosios.
Pirminiais duomenimis, jai medikų pagalbos neprireikė.
