Lietuvos dienaKriminalai

Brutalūs išpuoliai Alytaus ir Prienų rajonuose: 2 žmonės atsidūrė ligoninėse

2026 m. gegužės 10 d. 08:06
Lrytas.lt
Alytaus ir Prienų rajonuose šeštadienį įvykdyti du žiaurūs išpuoliai – vienai aukų smogta peiliu.
Policijos departamentas informavo, jog šeštadienį paryčiais, apie 4 val. 20 min. Prienų r., Jiezno mstl., namuose, konflikto metu, 39 metų vyras peiliu sužalojo neblaivią 35 metų moterį (2,68 prom.), kuri, suteikus med. pagalbą, gydoma ambulatoriškai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sveikatos sutrikdymo.
Taip pat pranešta, kad apie 14 val. 8 min. į Alytaus ligoninę iš Alytaus r., Venciūnų k., namų, pristatytas ir dėl įvairių sužalojimų paguldytas vyras (gim. 1956 m.).
Aplinkybės aiškinamos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo.
Alytaus rajonasPrienų rajonassužeisti žmonės
