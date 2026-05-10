Girti vairuotojai savaitgalį sėja nelaimes: du automobiliai nulėkė į griovius

Policija informavo, jog apie 21 val. 35 min., Šilalės r., Bardžių k., kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda, automobilį „Ford Mondeo“ neblaivus vairavęs 40 metų vyras (vidutinis girtuimo laipsnis, 2,11 prom.) nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį. Įvykio metu apgadinta transporto priemonė.
Taippat pranešta, kad apie 8 val. 55 min. Šilutės r., Gardamo sen., Juškaičių k., neblaivus (2,81 prom.) ir teisės vairuoti neturintis 34 metų vyras, vairuodamas automobilį „Audi A4“, nepasirinko saugaus greičio ir nuvažiavo nuo kelio į griovį. Vairuotojas sulaikytas.
Dėkl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
girti vairuotojaiAvarijosŠilutės rajonas
