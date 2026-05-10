Prie Kauno marių – policijos reidas: narkotikai aptikti automobilyje, miške, „turisto“ kuprinėje

Policija po reidų informavo, jog šeštadienį, apie 15 valandą Kaišiadorių r., Rumšiškių sen., Grabučiškių k., automobilio „Toyota“ patikrinimo metu, viduje, porankyje rastas indas su, įtariama, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Netoli šios transporto priemonės esančiame miške rastas užkastas paketas su, įtariama, augalinės kilmės narkotikais. „Toyota“ vairuotojas (gim. 1988 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Taip pat pranešta, kad maždaug po valandos Rumšiškių sen., asmens patikrinimo metu, pas 19 metų jaunuolį kuprinėje rasti 4 paketai su, įtariama narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Įtariamasis sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
Dėl kvaišalų laikymo pradėti ikiteisminiai tyrimai.