Lietuvos dienaKriminalai

Prie Kauno marių – policijos reidas: narkotikai aptikti automobilyje, miške, „turisto“ kuprinėje

2026 m. gegužės 10 d. 10:21
Lrytas.lt
Prie Kauno marių šį savaitgalį patikrinimus surengę policijos pareigūnai narkotikų aptiko automobilyje, miške ir vieno „turistų“ kuprinėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija po reidų informavo, jog šeštadienį, apie 15 valandą Kaišiadorių r., Rumšiškių sen., Grabučiškių k., automobilio „Toyota“ patikrinimo metu, viduje, porankyje rastas indas su, įtariama, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Netoli šios transporto priemonės esančiame miške rastas užkastas paketas su, įtariama, augalinės kilmės narkotikais. „Toyota“ vairuotojas (gim. 1988 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Taip pat pranešta, kad maždaug po valandos Rumšiškių sen., asmens patikrinimo metu, pas 19 metų jaunuolį kuprinėje rasti 4 paketai su, įtariama narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Įtariamasis sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
Dėl kvaišalų laikymo pradėti ikiteisminiai tyrimai. 
KaunasPolicijareidas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.