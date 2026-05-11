Budraus kolegos dėka pasieniečiai sulaikė keturis migrantus gabenusią Latvijos pilietę

Sekmadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnas, Kalvarijos mieste nuosavu automobiliu važiuodamas Vytauto gatve, atkreipė dėmesį į stovintį automobilį „Peugeot 307“.
Prie transporto priemonės su latviškais valstybinio numerio ženklais vairo sėdėjo moteris, o salone matėsi keletas svetimšalių vyrų.
Nors sekmadienį pasieniečiui buvo laisva diena, jis nutarė išsiaiškinti, ar šiuo automobiliu negabenami neteisėti migrantai.
Sustojęs prie „Peugeot 307“, VSAT pareigūnas prisistatė ir pasiteiravo, kas jie tokie. Vairuotojo vietoje sėdėjusi moteris, 62-ejų Latvijos pilietė, pateikė savo galiojančius asmens dokumentus.
Tuo tarpu ant galinės sėdynės įsitaisę trys vyrai neturėjo jokių, bet prisistatė 21-erių, 22-ejų ir 43-ejų Afganistano piliečiais. Ketvirtasis, 27-erių, buvo aptiktas gulintis bagažinėje.
Tarnybos tą dieną nevykdęs pasienietis apie įvykį telefonu pranešė savo kolegoms, kurie po kelių minučių atvyko į nurodytą vietą. Vairuotoja ir keturi jos keleiviai buvo sulaikyti ir nuvežti į Kalvarijos pasienio užkardą.
Trijų užsieniečių tapatybes patvirtino jų mobiliuosiuose telefonuose rastos Afganistano piliečių pasų nuotraukos, ketvirtasis tokios neturėjo.
Vairuotoja paaiškino sutarusi migrantus nuvežti iki Lietuvos ir Lenkijos sienos. Už kiekvieną iš jų turėjusi gauti po 850 eurų atlygio.
Pirminiais duomenimis, užsieniečiai iš Afganistano atskrido į Baltarusiją, iš kurios, neteisėtai kirtę sieną, atsidūrė Latvijoje. Iš ten jie planavo per Lietuvą ir Lenkiją keliauti toliau į Vakarus, kol pasieks vieną iš išsvajotų šalių, greičiausiai – Vokietiją.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Neteisėtus migrantus gabenusi vairuotoja atsidūrė areštinėje. Afganistano piliečiai buvo perduoti VSAT Užsieniečių registracijos centro Pabradėje pareigūnams.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
Antradienį turėtų paaiškėti, kokia kardomoji priemonė bus skirta Latvijos pilietei.
