Kupiškio rajone policijai įkliuvo neblaivus automobilį vairavęs prokuroras

A. Grambos vairuotas asmeninis automobilis buvo sustabdytas gegužės 11 d. Kupiškio rajone apie 8 val. ryto.
Patikrinus vairuotojo blaivumą alkoholio kiekio matuokliu nustatyta, kad vairuotojas yra neblaivus (0,9 prom. alkoholio). Dėl šio nusižengimo pradėta administracinė teisena.
Gavus pranešimą apie įvykį, generalinės prokurorės Nidos Grunskienės įsakymu prokuroras A. Gramba šiandien nušalintas nuo pareigų, Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyrius pradėjo tarnybinį patikrinimą.
