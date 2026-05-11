Kupiškio rajone policijai įkliuvo neblaivus automobilį vairavęs prokuroras

2026 m. gegužės 11 d. 16:36
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Pirmadienį ryte policijos vykdytos vairuotojų kontrolės metu užfiksuota, kad Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Arvydas Gramba vairavo būdamas neblaivus.
A. Grambos vairuotas asmeninis automobilis buvo sustabdytas gegužės 11 d. Kupiškio rajone apie 8 val. ryto.
Patikrinus vairuotojo blaivumą alkoholio kiekio matuokliu nustatyta, kad vairuotojas yra neblaivus (0,9 prom. alkoholio). Dėl šio nusižengimo pradėta administracinė teisena.
Gavus pranešimą apie įvykį, generalinės prokurorės Nidos Grunskienės įsakymu prokuroras A. Gramba šiandien nušalintas nuo pareigų, Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyrius pradėjo tarnybinį patikrinimą.
