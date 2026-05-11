Marijampolėje peiliu mokykloje jaunuolius sužalojęs nepilnametis toliau gydomas ligoninėje

2026 m. gegužės 11 d. 16:42
Praėjus dviem savaitėms po išpuolio Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, kaip įtariama, peiliu moksleivius sužalojęs nepilnametis toliau gydomas ligoninėje, jis dar nėra apklaustas.
„(...) nepilnametis, kuris, kaip įtariama, sužalojo tris mokinius, šiuo metu yra gydomas ligoninėje. Su asmeniu atlikti proceso veiksmų dar nėra galima“, – Eltai nurodė Kauno apygardos prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
Nepilnametis į ligoninę buvo paguldytas iš karto po išpuolio Marijampolės Sūduvos gimnazijoje balandžio 28 d.
Tądien, apie 7.50 val., buvo gautas pranešimas, kad Marijampolės Sūduvos gimnazijoje mokinys (gim. 2009 m.) peiliu sužalojo moksleivę (gim. 2010 m.), moksleivę (gim. 2007 m.) ir moksleivį (gim. 2007 m.).

Naujausia informacija apie išpuolį Marijampolėje: įtariamasis paguldytas į ligoninę

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnio dalį, kuriame numatyta atsakomybė už dviejų ar daugiau asmenų sužalojimą.
Aptariamoje BK straipsnio dalyje numatyta, kad tas, kas nesunkiai sužalojo du ar daugiau žmonių, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Jakutis sakė, kad gimnazijoje įvykusio incidento metu moksleivis dviem merginoms peiliu dūrė bent po kelis kartus, o vaikinui – vieną kartą. Tiesa, pasak prokuroro, smūgiuota ne į gyvybiškai svarbias kūno vietas.
„Bent po keletą (dūrių – ELTA) mergaitės patyrė, vaikinas, panašu, vieną. (...) Tai nebuvo gyvybei itin reikšmingos kūno vietos – nugaros sritys, petis, ranka“, – apie jaunuolių patirtus sužalojimus antradienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo D. Jakutis.
Anot prokuroro, jaunuoliai patyrė durtinio-pjautinio tipo sužalojimus. Moksleiviai buvo sužaloti daugiafunkciniu įrankiu, kurio sudėtyje yra ir peilio geležtė.
Anot D. Jakučio, sulaikytas asmuo yra Sūduvos gimnazijos II klasės moksleivis, nukentėjusieji taip pat yra tos pačios ugdymo įstaigos I ir IV klasių moksleiviai.
Prokuroras patvirtino, kad peiliu moksleivius sužalojęs jaunuolis buvo su juodos spalvos medicinine kauke.
Kaip portalui „Delfi“ sakė Sūduvos gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė, jaunuolius sužalojęs moksleivis galimai sirgo depresija.
Gimnazijoje po incidento vienai dienai buvo nutrauktas ugdymo procesas.
