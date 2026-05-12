Kaip pranešė Lenkijos pasieniečiai, vien Lietuvos ir Lenkijos pasienyje savaitgalį buvo sulaikyti 34 migrantai, neteisėtai patekę į Lenkiją.
Penktadienį, gegužės 8 d., Rutka-Tartako pasienio apsaugos posto pareigūnai sulaikė keturis Indijos piliečius, neturėjusius dokumentų, leidžiančių atvykti ir gyventi Lenkijoje. Tačiau užsieniečiai turėjo užsieniečių registracijos centro Latvijoje išduotus dokumentus. Šie dokumentai nesuteikia teisės keliauti.
Šeštadienį Seinų pasienio pareigūnai sulaikė iš Lietuvos į Lenkiją neteisėtai atvykusius tris Bangladešo ir penkis Somalio piliečius.
Naujas migrantų būdas: 18 atėjūnų atropojo urvu
Tą pačią dieną Rutka-Tartak pasieniečiai sulaikė du Turkmėnijos piliečius, talkinusius migrantams ir trylika migrantų neteisėtai kirtusių Lenkijos sieną.
Gegužės 10 d. Seinų pasienio apsaugos poste buvo sulaikytas dar vienas kurjeris – Lietuvos pilietis gabeno tris Afganistano piliečius ir vieną Pakistano pilietį. Po kelių valandų buvo identifikuoti dar penki Somalio piliečiai, neteisėtai atvykę į Lenkiją.
Savaitgalį sulaikyti migrantai jau perduoti Lietuvai pagal readmisijos procedūrą. Sulaikytiems vairuotojams, kurie juos vežė, gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Be to, visiems užsienio piliečiams, sulaikytiems už pagalbą neteisėtai kertant sieną ar jos organizavimą ir teisėtai gyvenantiems Lenkijoje, bus pradėta lygiagreti administracinė procedūra, siekiant priimti sprendimą, įpareigojantį juos grįžti į kilmės šalį. Jiems taip pat bus uždrausta atvykti į Šengeno šalis nuo penkerių iki dešimties metų.
Spėjo nuvažiuoti iki šalies centrinės dalies
Dar keturis iš Lietuvos atvykusius migrantus Lenkijos pasieniečiai sulaikė spėjusius nukeliauti iki centrinės šalies dalies – jau už Varšuvos mokamame greitkelyje A2, vedančiame tiesiai į Vokietiją. Juos lengvuoju automobiliu vežė 41 metų Lenkijos pilietis.
Sulaikymas įvykdytas pagal pasieniečių, dirbančių greta Lietuvos sienos, informaciją, kad neteisėtai sieną kirtę migrantai gali keliauti automobiliu „Suzuki“. Gavę šią informaciją, Lodzės pasienio apsaugos pareigūnai nurodytą automobilį susekė ir sustabdė.
Automobilį patikrinus, pareigūnai jame keturis Afganistano piliečius. Automobilį vairavo 41 metų lenkas. Pirminiais duomenimis, migrantai Lietuvos ir Lenkijos sieną neteisėtai kirto pėsčiomis. Sutartoje vietoje Lenkijoje juos paėmė vairuotojas, turėjęs nivežti į Vakarų Europą.
Patikrinimo metu nustatyta, kad nė vienas užsienietis neturėjo dokumentų, leidžiančių atvykti ir gyventi Lenkijoje, taip pat pinigų, reikalingų jų buvimo išlaidoms padengti. Maža to, vienas iš sulaikytų afganų jau buvo įtrauktas į Lenkijoje nepageidaujamų žmonių sąrašą.
41 metų Lenkijos piliečiui buvo pateikti kaltinimai dėl pagalbos migrantams siekiant finansinės ar asmeninės naudos. Migrantai apgyvendinti saugomame užsieniečių centre. Kadangi vienas jų yra nepilnametis, jis perkeltas į globos įstaigą Lodzėje.
