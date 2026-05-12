Jurbarko r. – negyva moteris: girtas įtariamasis sulaikytas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo

Apie 7 val. Armeniškių kaime, savo namuose, aptikta mirusi 1961 metais gimusi moteris. Dėl įvykio sulaikytas 1994 metais gimęs vyras. Policijos duomenimis, įtariamasis buvo neblaivus – jam nustatytas 2,46 promilės girtumas.
Vyras uždarytas į sulaikymo patalpą. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalį.
Šis straipsnis numato atsakomybę už nesunkų sveikatos sutrikdymą tam tikromis sunkinančiomis aplinkybėmis. Įstatyme nurodoma, kad atsakomybė taikoma tais atvejais, kai žmogus sužalojamas, pavyzdžiui, artimoje aplinkoje, kankinant ar keliant pavojų nukentėjusiojo gyvybei. Už tokį nusikaltimą gali grėsti laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Jurbarko rajonas, Policijos departamentas, ikiteisminis tyrimas
