Lietuvos dienaKriminalai

Jurbarko r. – negyva moteris: girtas įtariamasis sulaikytas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo

2026 m. gegužės 12 d. 07:30
Lrytas.lt
Policijos departamentas praneša, kad gegužės 11-osios rytą Jurbarko rajone rastas mirusios moters kūnas.
Daugiau nuotraukų (3)
Apie 7 val. Armeniškių kaime, savo namuose, aptikta mirusi 1961 metais gimusi moteris. Dėl įvykio sulaikytas 1994 metais gimęs vyras. Policijos duomenimis, įtariamasis buvo neblaivus – jam nustatytas 2,46 promilės girtumas.
Vyras uždarytas į sulaikymo patalpą. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalį.
Šis straipsnis numato atsakomybę už nesunkų sveikatos sutrikdymą tam tikromis sunkinančiomis aplinkybėmis. Įstatyme nurodoma, kad atsakomybė taikoma tais atvejais, kai žmogus sužalojamas, pavyzdžiui, artimoje aplinkoje, kankinant ar keliant pavojų nukentėjusiojo gyvybei. Už tokį nusikaltimą gali grėsti laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Jurbarko rajonasPolicijos departamentasikiteisminis tyrimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.