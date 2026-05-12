Lietuvos dienaKriminalai

Kauno policija aiškinasi, kas autobuse trenkė moteriai

2026 m. gegužės 12 d. 12:01
Kauno AVPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai atlieka tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, kuomet vasario 27 d. 12.36 val. Kaune, autobuse, maršrutu Volungių g. – Josvainių g., nenustatyta moteris trenkė kitai moteriai. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šią moterį, žinančius jos buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 959 arba rašyti el. p. milda.adomaviciute@policija.lt.
Už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d., gresia viešieji darbai arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.
KaunasPolicijavaizdo kamera
