Kauno policija aiškinasi, kas autobuse trenkė moteriai

Gyventojus, atpažįstančius šią moterį, žinančius jos buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 959 arba rašyti el. p. milda.adomaviciute@policija.lt.
Už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d., gresia viešieji darbai arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.
