Kauno teismas tėvą nužudžiusių, o motiną sužalojusį recidyvistą ilgiems metams pasiuntė į kalėjimą

Bylos duomenimis, praėjusių metų kovo 2 d. kaltinamasis D. Č. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, asmeninio konflikto metu smurtavo prieš savo tėvą ir motiną. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, vyras namuose tyčia rankomis sudavė tėvui ne mažiau kaip du smūgius į veidą ir krūtinę.
Tėvui išbėgus į kiemą, sūnus jį pasivijo ir tyčia du kartus dūrė peiliu į nugarą, dėl ko tėvas mirė.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad motinai bandant apginti vyrą nuo smurtaujančio sūnaus, šis jai sudavė ne mažiau kaip du smūgius į veidą ir sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą.
Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, Kauno apygardos teismas pripažino D. Č. kaltu dėl šeimos nario nužudymo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo šeimos nariui. Kaltinamajam skirta subendrinta 12 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Kauno apygardos nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
nuosprendisrecidyvistasKauno apygardos teismas
