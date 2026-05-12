Kėdainių rajone nuo policijos sprukęs girtas vairuotojas sužalojo pareigūną ir trenkėsi į tarnybinį automobilį

2026 m. gegužės 12 d. 07:59
Kėdainių rajone policijai pasipriešino nuo alkoholio stipriai apsvaigęs automobilio vairuotojas – jis sužalojo pareigūno ranką bei bandė taranuoti policijos mašiną.
Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio vakarą, apie 19 val., Kėdainių rajone, Šulaičių kaime, policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis „VW Golf“.
Ties Rėgulių kaimu policijos ekipažui užblokavus kelią, persekiojamas automobilis buvo sustabdytas.
Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnui, bandant išlaipinti vairuotoją, pastarasis pavažiavo į priekį ir sužalojo pareigūnui ranką bei atsitrenkė į policijos tarnybinį automobilį „VW Transporter“.

Po medikų suteiktos pagalbos pareigūnas gydomas ambulatoriškai.
Automobilį vairavęs neblaivus (2,98 prom.) vyras (gim. 1991 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus ir pasipriešinimo policijai.
