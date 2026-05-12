Kėdainių rajone nuo policijos sprukęs girtas vairuotojas sužalojo pareigūną ir trenkėsi į tarnybinį automobilį

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio vakarą, apie 19 val., Kėdainių rajone, Šulaičių kaime, policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis „VW Golf“.
Ties Rėgulių kaimu policijos ekipažui užblokavus kelią, persekiojamas automobilis buvo sustabdytas.
Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnui, bandant išlaipinti vairuotoją, pastarasis pavažiavo į priekį ir sužalojo pareigūnui ranką bei atsitrenkė į policijos tarnybinį automobilį „VW Transporter“.
Šilalės r. – dramatiškos girto jaunuolio gaudynės: susigrūmė ir su pareigūnais
Po medikų suteiktos pagalbos pareigūnas gydomas ambulatoriškai.
Automobilį vairavęs neblaivus (2,98 prom.) vyras (gim. 1991 m.) uždarytas į areštinę.
Susiję straipsniai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus ir pasipriešinimo policijai.
Kėdainių rajonasPolicijabėglys
Rodyti daugiau žymių