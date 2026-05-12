Latvio automobilyje – penki bangladešiečiai be dokumentų

Penktadienį vakare VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos pareigūnai ties Panovių kaimu (Šakių r.) sustabdė patikrinti automobilį BMW 530. Hečbeką su latviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 34-erių Latvijos pilietis, kartu vyko dar penki žmonės. Svetimšaliai prisistatė Bangladešo piliečiais, bet nė vienas iš jų neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvos teritorijoje suteikiančių dokumentų.
Vairuotoją ir jo keleivius pasieniečiai sulaikė, juos laikinai priglaudė du Pagėgių pasienio užkardos padaliniai.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
