Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnę į darbą atvyko neblaivi

2026 m. gegužės 12 d. 08:09
Pirmadienį Lietuvos kalėjimų tarnyboje planinio darbuotojų patikrinimo metu buvo nustatytas neblaivumo atvejis.
Apie 6.30 val. patikrinus į darbą atvykusią Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus darbuotoją, alkotesteriu nustatytas 0,46 promilių neblaivumas.
Dėl pažeidimo ir galimo pareigūno vardo pažeminimo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Lietuvos kalėjimų tarnybos veiklos specifika reikalauja nepriekaištingos reputacijos, atsakomybės ir aukščiausių profesinės etikos standartų laikymosi.
Tarnyba pabrėžia, kad prevenciniai patikrinimai ir toliau bus vykdomi visoje sistemoje, siekiant užtikrinti nulinę toleranciją psichoaktyvių medžiagų vartojimui darbo vietoje.
