Milžiniškos korupcijos byloje kontrabandos karalius siekė ištrūkti į laisvę – teismas priėmė sprendimą

Rekordinių milijoninių kyšių byloje iš viso yra 16 įtariamųjų, tarp jų – naujuoju kontrabandos karaliumi laikomas 48 metų vilnietis Marjanas Taraškevičius, pravarde Marekas.
Pastarasis vienintelis lieka suimtas – kitiems įtariamiesiems yra skirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
M. Taraškevičiaus advokatas Gediminas Bukauskas naujienų portalui Lrytas antradienį patvirtino, jog Vilniaus apylinkės teismas pratęsė jo ginamojo suėmimą mėnesiui – tiek, kiek ir prašė prokurorai. Gynyba prašė taikyti švelnesnę kardomąją priemonę, bet jos argumentacija teismo neįtikino.
Suėmimo motyvai – tokie patys, kaip ir anksčiau: būdamas laisvėje, M. Taraškevičius gali slapstytis nuo teisėsaugos, daryti naujus nusikaltimus.
Portalui Lrytas pasiteiravus, ar suimtasis pripažįsta savo kaltę, G. Bukauskas savo kliento pozicijos nekomentavo.
Nusikalstamai kontrabandininkų grupuotei vadovavęs, anksčiau 5 kartus už milijoninės vertės cigarečių kontrabandą ir kitus nusikaltimus teistas M. Augalininkystės tarnybos byloje yra suimtas 5 mėnesius.
Pagal įstatymus asmenų, kuriems griežčiausios kardomosios priemonės laikotarpis pasiekia pusmetį, suėmimo pratęsimą jau turi sankcionuoti nebe apylinkės, o aukštesnės instancijos – apygardos teismai.
Tad birželio 11 dieną pasibaigus paskutiniajam Mareko suėmimo terminui, svarstymai dėl tolesnio jo buvimo belangėje turėtų persikelti į Vilniaus apygardos teismą.
Apie pasakiškus M. Taraškevičiaus turtus sklando legendos: Marekas mėgdavo fotografuotis šalia įspūdingų, vos ant stalo telpančių pluoštų banknotų, įspūdingų automobilių ir kitų prabangą liudijančių daiktų. Šias nuotraukas per kratas aptiko teisėsaugos pareigūnai.
Įtarimai – S. Skverneliui, K. Starkevičiui, aukštiems valdininkams
Augalininkystės tarnybos byloje įtarimai kyšininkavimu yra pareikšti ir buvusiam premjerui, Seimo pirmininkui Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ vadovavusiam Sauliui Skverneliui bei buvusiam parlamentarui, žemės ūkio ministrui Kaziui Starkevičiui, kuris po skandalų pasitraukė iš Tėvynės sąjungos.
S. Skvernelis įtariamas per savo buvusią patarėją Agnę Silickienę, kuri dirbo ir patarėja Augalininkystės tarnyboje, paėmęs 51 tūkst. eurų kyšį, o K. Starkevičius – iki 20 tūkst. eurų kyšio paėmimu iš verslininko Danielio Krinickio.
Įtarimai byloje taip pat pareikšti dabar jau buvusiam Augalininkystės tarnybos direktoriui Jurijuio Kornijenko, pastarojo pavaduotojui Mantui Butai, šios įstaigos patarėjams A. Silickienei ir Aurelijui Šapranauskui, laikinai Kauno regiono skyriaus vedėjos pareigas ėjusiai Daliai Šubonienei ir Alytaus regioninio skyriaus vedėjui Giedriui Urbelioniui.
Tarp įtariamųjų yra ir šiuo metu jokių postų valstybinėse įstaigose neužimanti buvusi Seimo narė Vitalija Vonžutaitė, kuri 2012 metais buvo išrinkta į parlamentą su Darbo partija, o 2017 metais nuteista DP „Juodosios buhalterijos“ byloje.
Per kratas – auksas, kalnai banknotų, sprogmenys
Pagal inkriminuojamų 1,1 mln. eurų kyšių dydį ši byla yra rekordinė nuo pat nepriklausomybės atkūrimo.
Narpliodami milžiniškos korupcijos kamuolį, 2025 metų gruodžio pirmoje pusėje teisėsaugos pareigūnai surengė daugybę reidų pas įtariamuosius – per kratas ir masinius sulaikymus tąsyk buvo aptikta daugiau nei 1 mln. eurų grynaisiais, dideli kiekiai aukso luitų ir kriminaliam pasauliui būdingi radiniai – narkotikai, granatos, kontrabandinis alkoholis ir cigaretės.
Portalo Lrytas šaltinių duomenimis, investiciniai aukso luitai per kratą buvo rasti pas korupcija įtariamus aukšto rango valdininkus, o rusiškos rankinės granatos „RGN“, kokainas ir kontrabandinės cigaretės – pas privačius asmenis, kuriems šioje byloje taip pat yra pareikšti įtarimai. Dalis jų yra žinomi teisėsaugai dėl savo kriminalinės praeities.
Pareigūnai iš viso aptiko daugiau nei 100 aukso luitelių, kurių bendras svoris – 8 kilogramai, o vertė – apie 1 mln. eurų. Kiekvienas luitas sveria iki 100 gramų.
Auksas buvo gaminamas Šveicarijoje, prestižinėje pasaulinio garso tauriųjų metalų kalykloje „Valcambi“. Ši tauriųjų metalų perdirbino įmonės gaminiai vertinami dėl savo išskirtinės kokybės.
Įtariama, jog aukso luitai ir pinigai su Augalininkystės tarnyba susijusiose nusikalstamose schemose cirkuliavo kaip kyšiai už fitosanitarinių sertifikatų – dokumentų, leidžiančių įmonėms legaliai gabenti augalinės kilmės produkciją į trečiąsias šalis, išdavimą. Yra duomenų, kad dalyje atvejų kyšių buvo reikalaujama.
