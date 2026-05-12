Pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui, rusas nusipirko kitą

2026 m. gegužės 12 d. 18:37
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Pasvalio rajone įkliuvo Nyderlanduose prieglobstį gavęs vyras, kuris pasieniečiams pateikė, įtariama, suklastotą rusišką vairuotojo pažymėjimą.
Sekmadienio naktį prie pat sienos su Latvija, magistraliniame kelyje Ryga–Pasvalys–Panevėžys ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.), patruliavę VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti automobilį „Mersedes-Benz E220“. Transporto priemonę su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo Rusijoje, Sibire, gimęs, bet pilietybės neturintis, Nyderlanduose pabėgėlio statusą gavęs 56-erių vyras.
Pasieniečiams jis pateikė leidimą nuolat gyventi Nyderlanduose, toje šalyje išduotą pabėgėlio kelionės dokumentą bei rusišką vairuotojo pažymėjimą. Būtent šio dokumento, galiojančio iki 2031-ųjų gegužės, autentiškumu pasieniečiai suabejojo. Atidžiai ištyrę, VSAT pareigūnai įsitikino, kad jis padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus, todėl įtariama, kad pateiktas vairuotojo pažymėjimas – visiška klastotė.
Supratęs, jog yra pričiuptas, vyras išsitraukė senąjį vairuotojo pažymėjimą, taip pat rusišką, kurio galiojimas baigėsi dar prieš ketverius metus, 2022-ųjų gegužę.
Beje, priešingai nei ankstesniame vairuotojo pažymėjime, klastotėje sužymėta didžioji dalis transporto priemonių, net 12, tetrūksta leidimo vairuoti troleibusus ir tramvajus.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Vairuotojas buvo paleistas, paskyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Po apklausos jis buvo informuotas, kad prokuroras kreipsis į teismą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu.
