Verdiktas A. Kandrotui-Celofanui atidedamas: recidyvistas, dar nežinodamas apie tai, bailiai spruko į Baltarusiją

Lietuvos apeliacijos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Venta Valčackienė naujienų portalą Lrytas informavo, jog dėl didelio teisėjų kolegijos darbo krūvio bei užimtumo kitose nagrinėjamose baudžiamosiose bylose, verdikto paskelbimas atidedamas mėnesiui – tai bus padaryta birželio 11 dieną.
Nors suplanuotų sprendimų paskelbimų atidėjimas dėl teisėjų užimtumo anaiptol nėra ypatingai retas reiškinys, neadekvačiais pareiškimais pasižymintis veikėjas į tokį atvejį savo byloje sureagavo jam būdingu stiliumi: socialiniame tinkle suraitė „Koncervatnikai išsigando“, pridėjęs 12 šauktukų.
Rusijai ir kare prieš Ukrainą jai aktyviai padedančiai Baltarusijai naudinga veikla pagarsėjęs Celofanas antradienio rytą socialiniuose tinkluose įkėlė vaizdo įrašą iš Minsko.
A.Kandrotas, kuriam už inkriminuojamus finansinių ir kitokio pobūdžio nusikaltimus Lietuvoje gresia realus įkalinimas, gegužės pradžioje paskelbė išvykęs į Baltarusiją.
Papustė padus, nelaukdamas verdikto
Lietuvos apeliaciniame teisme finišą beveik pasiekė baudžiamoji byla dėl sukčiavimo, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, kurioje A. Kandrotas su savo bendrininkais apskundė nepalankų Kauno apygardos teismo nuosprendį.
Kaune nuosprendis buvo paskelbtas dar 2023 metų lapkričio 27 dieną – Celofanas tąsyk į belangę subendrinus bausmę buvo pasiųstas 4 metams, tačiau kol vyksta skundų nagrinėjimas apeliacine tvarka, jis yra laisvėje.
Išnagrinėjus skundus, kaip tik gegužės 12-ąją buvo planuojama skelbti sprendimą, tačiau nelaukdamas šio momento (jeigu skundas būtų atmestas, jis nedelsiant būtų pristatytas į kalėjimą), Celofanas papustė padus.
A.Kandrotui buvo paskirta švelni kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kurios jis nepaisė ir leidimo išvykimui į Baltarusiją teismo neprašė, veikiausiai nebūtų ir jo gavęs.
Nors oro uostams, pasienio tarnyboms ir kitoms institucijoms turėtų būti pristatyti sąrašai baudžiamojon atsakomybėn patrauktų asmenų, kurie yra įsipareigoję neišvykti iš Lietuvos per bylų nagrinėjimą, Celofano atveju, panašu, buvo pademonstruotas visiškai aplaidus požiūris.
Aferų mastas – didžiulis
Finansinių aferų byloje, kurioje Apeliacinis teismas antradienį turėjo skelbti sprendimą, A. Kandrotas figūruoja kartu su 3 kauniečiais – 42 metų Romu Jablonsku, 43 metų Audriumi Rute ir 36 metų Andriumi Šarkausku.
Kauno apygardos teismas 2023 metų lapkritį R. Jablonskui skyrė lygtinę 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant dvejiems metams, A. Šarkauskui – 22 tūkst. 590 eurų, A. Rutei – 16 tūkst. 867 eurų baudas.
Nepalankų verdiktą apskundė ne tik Celofanas, bet ir A. Rutė su A. Šarkausku. Trijulė neigia savo kaltę, prašydama ją išteisinti. Skundų nagrinėjimai Apeliaciniame teisme tęsiasi pustrečių metų – taškas bus padėtas birželį.
Pagal Kauno apygardos teismo verdiktą Celofanas su savo bendrininkais buvo įpareigotas solidariai sumokėti į valstybės iždą pridėtinės vertės mokestį (PVM), kurio bendra suma siekia 1,5 mln. eurų, ir 30 tūkst. eurų siekiantį akcizo mokestį.
Prokuratūros kaltinimuose nurodoma, kad byloje inkriminuojamas apgaulingas dviejų įmonių, „Stelažai LT“ ir „Remilgės“, buhalterinės apskaitos tvarkymas, mokesčių išvenginėjimas (buvo vežami naftos produktai, nemokant į valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio), kitos veikos.
Kauno apygardos teismas pažymėjo, jog A. Kandroto padarytos nusikalstamos veikos – ne pavienės, jos truko gana ilgą laiką, naudojant sudėtingas ir painias šešėlines schemas.
Pavyzdžiui, buvo nustatyta, kad sėbrų grupė, iš anksto susitarusi su daryti sunkų nusikaltimą – įsigyti iš Vokietijos įmonių naftos produktus su nuliniu PVM tarifu ir juos realizuoti be apskaitos dokumentų įvairiems ūkio subjektams bei dalį įsigytų produktų realizuoti panaudojant fiktyvias sąskaitas faktūras, apsirūpino 257 tonomis naftos produktų, kurie vilkikais buvo atgabenti į Lietuvą.
Vėliau naftos produktai be jokios apskaitos dokumentacijos buvo parduoti ūkio subjektams, kurių ikiteisminio tyrimo metu nustatyti nepavyko.
Taip pat Kauno teismas pripažino, jog A. Kandrotui būnant faktiniu privačios bendrovės vadovu, siekiant išvengti mokesčių, iš nenustatytos kilmės grynųjų pinigų buvo įsigyta 1 460 tonų dyzelino su nuliniu PVM už beveik milijoną eurų – šį krovinį į Lietuvą vilkikais atgabeno Lenkijos įmonių vežėjai.
Tai – tik nedidelė dalis epizodų, už kuriuos buvo nuteistas Celofanas su savo bendrininkais.
Aferos – viena po kitos
Liūdnai pagarsėjusio A.Kandroto biografijoje driekiasi ilgas baudžiamųjų bylų šleifas.
Pirmą kartą teisiamųjų suole Celofanas atsidūrė 2010 metų rugsėjį. Tada Kauno apylinkės teismas už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą jam skyrė 2,6 tūkst. litų baudą – būdamas įmonės savininkas ir direktorius jis įkliuvo teisėsaugai dėl tikrovės neatitinkančių duomenų įrašymo 2007–2009 metais apie personalo priėmimą į darbą, jo atleidimą ir užmokestį.
Antra byla buvo iškelta po to, kai 2008-aisiais Celofanas įsigijo įmonę, užregistravo ją asocialaus asmens vardu ir prisipirko vilkikų, kurių vertė popieriuje siekė pusketvirto milijono litų, – sandoris buvo fiktyvus, o machinacijomis iš valstybės buvo susigrąžinta 620 tūkst. litų pridėtinės vertės mokesčio.
Šioje byloje už sukčiavimą stambiu mastu ir dokumentų klastojimą 2013 metų sausį Vilniaus apygardos teismas A.Kandrotui skyrė 1 metų ir 7 mėnesių realią įkalinimo bausmę. Trečioje byloje 2017 metų birželį Alytaus rajono apylinkės teismas pripažino jį kaltu pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius (rengimasis įvykdyti nusikaltimą ir sukčiavimas dideliu mastu).
Belangės tąsyk jis išvengė – vienerių metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas.
Bylų šleifas ilgėjo
Laikui bėgant, Celofano bylų grandinė vis ilgėjo.
Kauno apygardos teismas 2021 metų vasarį ir 2022 metų gruodį priėmė nuosprendžius dar dvejose bylose dėl finansinių nusikaltimų, pagal kuriuos A. Kandrotui buvo skirtos realios 1 metų ir 10 mėnesių bei 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmės.
Vėliau aukštesnės instancijos teismai šiuos nuosprendžius keitė, tikslino, vieną bylą Aukščiausiasis teismas netgi buvo gražinęs svarstyti iš naujo.
2024 metų sausį Lietuvos apeliacinis teismas priėmė du verdiktus: viename Celofanui palikta galioti 1 metų ir 10 metų subendrinta įkalinimo bausmė, o kitame skirtas taip pat realus 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimas.
2024 metų vasarį šios abi bausmės buvo subendrintos, skiriant 2 metų ir 10 mėnesių įkalinimą.
„Pasižymėjo“ ir akcijomis prieš Ukrainos vėliavų iškėlimą
2025 metų birželį Celofanas buvo išleistas į laisvę, tačiau sprendžiant iš nesibaigiančios bylų grandinės, jam vėl smarkiai pakvipo kalėjimu.
Be minėtos finansinių aferų bylos Apeliaciniame teisme, ties A. Kandrotu „kabo“ dar ne vienas procesas, galintis pasibaigti belange – tiesa, jei jis neliks Baltarusijoje.
Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja A. Kandroto ir kitų nuteistųjų skundus riaušių byloje, kurioje Celofanui yra skirta subendrinta 4 metų laisvės atėmimo bausmė, be, jis pripažintas recidyvistu. Skundo atmetimo atvejo A. Kandrotas taip pat atsidurtų kalėjime.
Dar vienoje „šviežiausių“ bylų Celofanas pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstymo – už tai jam skirtas 1 metų įkalinimas. 2026 metų kovo 19-ąją paskelbtas Vilniaus apylinkės teismo verdiktas šiuo metu irgi nėra įsiteisėjęs.
A.Kandrotas taip pat skandalingai pagarsėjo, rengdamas akcijas prieš Ukrainos vėliavų iškėlimą Vilniuje artėjant NATO viršūnių susitikimui. Celofanas anksčiau netgi buvo pareiškęs, kad prieš Rusiją yra naudojama agresija.
