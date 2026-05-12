Vilniuje ir Telšių rajone sukčiai iš žmonių ir įmonės išviliojo apie 8,3 tūkst. eurų

2026 m. gegužės 12 d. 10:16
Vilniuje ir Telšių rajone sukčiai apgaulės būdu iš žmonių ir įmonės išviliojo apie 8,3 tūkst. eurų, pranešė policija.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, pirmadienį apie 11.23 val. Vilniuje moteriai (gim. 1943 m.) paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule iš jos išviliojo 3 330 eurų.
Pinigus moteris atidavė atvykusiems nepažįstamiems asmenis.
Kaip pranešė sostinės policija, galimai nuo sukčių Vilniuje nukentėjo ir dar viena moteris.

Anot Vilniaus AVPK, pirmadienį apie 15 val. moteriai (gim. 1942 m.) paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę policijos pareigūnais, iš jos apgaule išviliojo 3,5 tūkst. eurų.
Moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam asmeniui.
Telšių APVK duomenimis, balandžio 29 d. Telšių rajone, Buožėnų kaime, įmonės buhalterė (gim. 1986 m.) darbo metu, norėdama atlikti pavedimą, naudodamasi elektroninių pinigų įstaigos „Paysera“ paslaugomis, pastebėjo, kad iš įmonės sąskaitos dingo 1 471 euras.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
