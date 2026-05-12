Vilniuje plėšikų aukomis tapo du žmonės

Anot Vilniaus policijos, pirmadienį gautas pranešimas, kad gegužės 2 d. apie 18 val. Vilniuje, Sodų gatvėje, nepažįstami asmenys užpuolė ir sumušė vyrą (gim. 1964 m.) bei pagrobė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“ (50 eurų vertės) ir piniginę, kurioje buvo pinigai, banko mokėjimo kortelė.
Patirtas nuostolis įvertintas apie 130 eurų. Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Taip pat, Vilniaus AVPK duomenimis, pirmadienį nuo 11 val. iki 12 val. Vilniuje, Taikos gatvėje, nepažįstamas vyras užpuolė moterį (gim. 1942 m.) ir pagrobė piniginę, kurioje buvo pinigai, asmens dokumentai bei banko mokėjimo kortelė.
Nuostolis įvertintas 550 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo ir netikrų mokėjimo instrumentų, skirtų atsiskaityti ne grynais pinigais, gaminimo ar neteisėto disponavimo jais.