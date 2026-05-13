Agresyviam panevėžiečiui teismas skyrė realią trejų metų laisvės atėmimo bausmę

Apygardos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai bei nešališkai įvertino visų surinktų įrodymų visumą ir paskyrė teisingą bei motyvuotą bausmę, atitinkančią padarytų nusikaltimų pavojingumą.
Bylos duomenimis, Tomas Grigaliūnas per trumpą laiką įvykdė net aštuonias nusikalstamas veikas, įskaitant šešis tyčinius nesunkius nusikaltimus, vieną apysunkį nusikaltimą bei vieną baudžiamąjį nusižengimą.
Vienas iš incidentų įvyko „Norfos“ prekybos centre, kur vyras pagrobė svetimą turtą. Nuteistasis maisto produktus susidėjo į pirkinių krepšelį ir nesumokėjęs pasišalino iš parduotuvės.
Rami kelionė autobusu virto chaosu: agresyviai nusiteikęs vyras ėmė pulti vairuotoją
Nors apeliaciniame skunde vyras ginčijo priteistos žalos dydį, teigdamas, kad parduotuvė nepagrįstai įskaičiavo plastikinio pirkinių krepšelio vertę, teismas šį argumentą atmetė.
Kadangi prekės buvo išsineštos kartu su krepšeliu, kuris yra prekybos centro nuosavybės teisė, galutinė prekybos tinklui padaryta 117,75 eurų turtinė žala pripažinta visiškai įrodyta.
Tą pačią dieną policijos pareigūnai gavo nurodymą sulaikyti įtariamąjį jo gyvenamojoje vietoje. Atvykę uniformuoti pareigūnai prisistatė, parodė tarnybinį pažymėjimą ir paaiškino sulaikymo pagrindą. Tačiau Tomas Grigaliūnas reikalavimus ignoravo, melavo apie savo tapatybę ir pradėjo aktyviai priešintis pavartodamas fizinį smurtą.
Vengdamas sulaikymo, jis agresyviai puolė pareigūnę, sugriebė ją už plaukų, tampė ir pargriovė ant grindų, sužalodamas jai ranką bei kelius. Kitam pareigūnui mėginant apginti kolegę, užpuolikas kumščiu smogė jam į veidą, sukeldamas fizinį skausmą ir veido patinimą. Po šio išpuolio nuteistasis užsirakino bute.
Dėl patirtų sužalojimų abiem pareigūnams prireikė skubios medicinos pagalbos, o vėliau buvo įformintas atitinkamai vienos ir dviejų savaičių laikinas nedarbingumas.
Apeliaciniame skunde nuteistasis bandė ginčyti šį faktą, vadindamas nedarbingumo laikotarpius pertekliniais, tačiau teismas pažymėjo, kad pareigūnų darbui keliami išskirtiniai sveikatos reikalavimai.
Medicininiais dokumentais buvo įrodytas tiesioginis traumų ir gydymo ryšys, todėl iš nuteistojo priteista beveik 1 400 eurų turtinė žala Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Sodros išmokėtoms ligos išmokoms bei nukentėjusiųjų gydymo išlaidoms atlyginti.
Nuteistojo agresiją patyrė ir kiti aplinkiniai. Teismas išnagrinėjo epizodą, kurio metu Tomas Grigaliūnas be jokios pateisinamos priežasties sumušė savo kaimyną, jį smaugė ir sukėlė jam realią baimę dėl gyvybės, grasindamas išmesti per langą, pakarti ar sudeginti butą.
Dėl šio teroro ir patirto dvasinio sukrėtimo socialiai pažeidžiamas nukentėjusysis buvo priverstas išsikraustyti iš savo gyvenamosios vietos ir lankytis pas psichologus. Teismas kaimynui priteisė 1 500 eurų neturtinės žalos atlyginimą bei procesines palūkanas.
Taip pat visiškai patenkintas kitos nukentėjusiosios civilinis ieškinys dėl 479 eurų vertės akinių, kuriuos nuteistasis sugadino smurto metu. Teismas atmetė gynybos argumentus, kad akiniai buvo nenauji, ir pažymėjo, jog nukentėjusioji analogiškas funkcijas atliekantiems akiniams įsigyti yra priversta išleisti ne mažesnę sumą, nei buvo įvertinti sugadinti akiniai.
Dar vienam kaimynui Tomas Grigaliūnas, kilus žodiniam konfliktui, tyčia papurškė ašarinių dujų ir taip sukėlė skausmą.
Svarstydamas bausmės skyrimą, teismas atkreipė dėmesį į neigiamą Tomas Grigaliūnas asmenybę. Vyras anksčiau jau buvo nuteistas, jam taikyta švelnesnė – laisvės apribojimo bausmė, tačiau jos jis sąmoningai vengė, todėl ji buvo pakeista areštu.
Vertindama nuteistojo prašymą švelninti jo teisinę atsakomybę, teisėjų kolegija pažymėjo, kad „duomenų visuma nuteistąjį neabejotinai charakterizuoja neigiamai, rodo, kad nuteistasis nusikalto ne atsitiktinai, o dėl susiformavusios neigiamos vertybių orientacijos“.
Teismas atmetė prašymą atidėti bausmės vykdymą ar taikyti atleidimą nuo atsakomybės susitaikius, kadangi nuteistasis susitaikė tik su dalimi asmenų, o jo pažadai dirbti pripažinti deklaratyviais, nes jis niekur nedirba.
Panevėžio apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.
