Lietuvos dienaKriminalai

Dėl kontrabandos gabenimo teistam vilniečiui nauji nemalonumai – teisėsauga siekia konfiskuoti per 285 tūkst. eurų

2026 m. gegužės 13 d. 10:14
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Iš vilniečio valstybės naudai bus siekiama konfiskuoti turto už daugiau nei 285 tūkst. eurų įtariant, kad šis turtas buvo gautas iš galimai nusikalstamos veiklos – kontrabandos. Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnų atlikto turto tyrimo, Vilniaus apygardos prokuratūra priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl civilinio turto konfiskavimo, nustačius reikšmingą vilniečio turto ir teisėtų pajamų neatitikimą.
Daugiau nuotraukų (1)
Turto tyrimas buvo pradėtas teismui pripažinus kaltu sostinės gyventoją, kuris, veikdamas bendrininkų grupėje, nuo 2018 m. neteisėtai gabeno akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes. Atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo pobūdį, mastą bei gautą turtinę naudą, atsirado teisinis pagrindas inicijuoti civilinį turto konfiskavimo procesą.
Pareigūnai įtaria, kad vyriškis 2011–2024 metais, besiversdamas kontrabandinių prekių gabenimu, gavo beveik 1,5 mln. eurų pajamų, bei patyrė daugiau nei 1,6 mln. eurų išlaidų. Šis pajamų ir išlaidų neatitikimas leidžia pagrįstai manyti, kad dalis lėšų buvo gauta neteisėtai.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad iš galimai neteisėtų pajamų buvo finansuojami statybos darbai, siekiant įgyti ir padidinti turto vertę.
Susiję straipsniai
Jurbarke aptiktas didelis kontrabandinių cigarečių kiekis, įtariamoji – vietos gyventoja

Jurbarke aptiktas didelis kontrabandinių cigarečių kiekis, įtariamoji – vietos gyventoja

Milžiniškos korupcijos byloje kontrabandos karalius siekė ištrūkti į laisvę – teismas priėmė sprendimą

Milžiniškos korupcijos byloje kontrabandos karalius siekė ištrūkti į laisvę – teismas priėmė sprendimą

Naktį Kaune nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių

Naktį Kaune nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių

Įvertinus surinktus duomenis apie vyriškio teisėtas pajamas ir turimo turto vertę, buvo nustatyta, kad turto vertė, kurios jis negali pagrįsti teisėtomis pajamomis, siekia daugiau nei 285 tūkst. eurų, todėl Generalinės prokuratūros prokuroras teismui pateikė ieškinį šiai sumai, siekiant turtą perimti valstybės naudai.
Ieškiniui užtikrinti, jau turto tyrimo pradžioje buvo areštuotas vyro nekilnojamas turtas, kurio rinkos vertė viršija 188 tūkst. eurų, bei piniginės lėšos banko sąskaitose – daugiau nei 200 tūkst. eurų.
Civilinis turto konfiskavimas yra svarbi priemonė kovojant su neteisėtu praturtėjimu ir užtikrinant, kad nusikalstamu būdu įgytas turtas negalėtų būti naudojamas ar legalizuojamas.
konfiskavimasturtasKontrabanda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.