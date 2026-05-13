Girtas vairuotojas greta Šiaulių įskriejo į privatų kiemą ir apdaužė dvi stovinčias mašinas

2026 m. gegužės 13 d. 08:53
Lrytas.lt
Šiaulių policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet girtas vairuotojas įskriejo į privataus namo kiemą ir apdaužė čia stovėjusius du automobilius.
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, gegužė 13 d. apie 0 val. 30 min. Šiaulių r., Kairių miestelyje, girtas vyras (gim. 1983 m.) nesuvaldė vairuojamo automobilio „VW Touran“, įvažiavo į privataus namo kiemą ir apgadino jame stovėjusius automobilius „Audi A4“ ir BMW 730.
Po avarijos „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 2,44 prom. girtumas.
Įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Avariją sukėlusiam vairuotojui dabar be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
