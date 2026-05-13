Klaipėdoje teismui perduota byla dėl disponavimo dideliu kiekiu narkotinių medžiagų ir kitų nusikaltimų

Baudžiamojon atsakomybėn iš viso patraukti penki žmonės. 28 m. vyras kaltinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu ir viešosios tvarkos pažeidimu.
35 m. vyriškis kaltinamas neteisėtu disponavimu dideliu narkotinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti, viešosios tvarkos pažeidimu bei neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
26 m. vyras buvo įtariamas neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Jo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas į atskirą tyrimą ir nutrauktas pagal laidavimą.
Kitas 26 m. vyras buvo įtariamas neteisėtu disponavimu nedideliu narkotinės medžiagos kiekiu be tikslo ją platinti. Pastarojo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas taip pat buvo atskirtas į atskirą tyrimą ir nutrauktas pagal laidavimą.
27 m. vyras buvo įtariamas neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis. Jo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą ir užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu.
Vienas ikiteisminis tyrimas pradėtas dar 2024 m. gegužės mėn. Klaipėdos m. PK, gavus pranešimą apie Klaipėdos centrinėje dalyje vienoje iš gatvių vykusias muštynes, kuriose dalyvavo keletas žmonių.
Turimais duomenimis, prieš vieną iš konflikto dalyvių galimai buvo panaudotas peilis bei jam suduoti smūgiai metaline lazda. Medicinos ekspertai 27 m. nukentėjusiajam nustatė sužalojimus, atitinkančius nežymų sveikatos sutrikdymą. Dar vienam 26 m. konflikto dalyviui buvo suduoti smūgiai į įvairias kūno vietas.
Taip pat gauta duomenų, kad konflikte dalyvavęs 28 m. vyriškis prieš dieną galimai sumušė kitą 26 m. vaikiną, padarydamas pastarajam sužalojimus, atitinkančius nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Nustačius, kad nurodyti konfliktai vyksta tarp grupės agresyviai nusiteikusių, brutaliais būdais besiaiškinančių tarpusavio santykius žmonių, tyrimą perėmė KPONTV.
2024 m. birželio mėn. policijos pareigūnai Klaipėdoje sulaikė 28 m. ir 35 m. vyrus, įtariama sužalojusius 26 m. ir 27 m. nukentėjusiuosius. Atlikę kratą 35 m. vyro gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado beveik 20 g miltelių su narkotine medžiaga – kokainu.
Taip pat policijos pareigūnai atliko kratas ir nukentėjusiųjų gyvenamosiose vietose. Pas 27 m. vyriškį buvo rastas pistoletas su šoviniais, pas vieną 26 m. vyrą – apie 13 g miltelių su kokainu ir smulkintuvas. Pas kitą 26 m. vyrą – kanapių ir tetrahidrokanabinolio mišinys bei svarstyklės su smulkintuvu.
Kitas ikiteisminis tyrimas pradėtas 2024 m. lapkričio mėn., uostamiesčio pareigūnams gavus duomenų, kad jau minėtas 35 m. Klaipėdos miesto gyventojas įsigijo didelį kiekį narkotinės medžiagos.
Pastarasis Klaipėdoje, I. Kanto g., pamatęs policijos pareigūnus bei vengdamas sulaikymo, skubiai pasišalino ir bėgdamas įtariama atsikratė turėtomis elektroninėmis svarstyklėmis bei narkotine medžiaga. Vėliau pastarasis pasislėpė nuo teisėsaugos, jam buvo paskelbta paieška.
Tyrėjai rado bėglio įtariama išmestas elektronines svarstykles ir apie 100 g medžiagos su dideliu kiekiu kokaino.
Tęsdami tyrimo veiksmus, 2024 m. gruodžio mėn. pareigūnai Klaipėdoje, Naujakiemio g., ieškotą 35 m. vyrą sulaikė. Sulaikytojo gyvenamojoje vietoje rasta psichotropinės medžiagos – alprazolamo bei vakuumavimo aparatas.
Nustačius, kad nusikalstamose veikose įtariama dalyvavo tie patys žmonės, minėti tyrimai sujungti į vieną.
35 m. niekur nedirbantis klaipėdietis teisėsaugai gerai žinomas – anksčiau teistas už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais ar šaudmenimis, neteisėtą disponavimą dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti.
28 m. vienoje iš mažųjų bendrijų dirbantis Klaipėdos miesto gyventojas anksčiau nebuvo teistas.
28 m. ir 35 m. bendrininkai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. 35 m. vyriškiui paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, kuri vėliau pakeista į rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą, įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įtaigoje bei užstatą. 28 m. vyrui paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
Už viešosios tvarkos pažeidimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų.
Už nesunkų sveikatos sutrikdymą numatytas laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 3 metų.
Už neteisėtą disponavimą dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti numatytas laisvės atėmimas nuo 8 iki 10 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmams.
