Naktį Kaune nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių

„Dėžėse buvo 9 tūkstančiai pakelių kontrabandinių cigarečių“, – Eltai trečiadienio rytą sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Pasak jo, balionas nusileido 3 val. 17 min. L. Ivinskio gatvėje. Ši gatvė yra Šančių rajone.
ELTA primena, kad dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų trečiadienio naktį buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto.
Palankūs vėjai kontrabandininkams: perimtos 7 oro balionais iš Baltarusijos skraidintos rūkalų siuntos
„2 val. 16 min. buvo įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams. 3 val. 16 min., panaikinus oro erdvės ribojimus, Vilniaus oro uosto operacijos atnaujintos“, – pranešė Lietuvos oro uostai.
Pasak jų, ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumų apie 128 keleivių. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vieną skrydį teko atšaukti.
Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimų.
Pastarąjį kartą oro erdvė buvo sutrikdyta balandžio pradžioje. Tąkart iš viso buvo fiksuota iki 20 balionams būdingų navigacinių atžymų.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.
Lietuva dėl pasikartojančių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžių kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją.
